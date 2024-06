SHENZHEN (IT-Times) - Ein Schiff voll mit Elektroautos des chinesischen Technologiekonzerns BYD (Build Your Dreams) ist in Brasilien angekommen, um Händler und Kunden zu beliefern. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) gab am 3. Juni 2024 bekannt, dass das Schiff Explorer No. 1 mit Tausenden von Elektroautos...

