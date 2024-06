Calw (ots) -Seit dem 01. April 2024 ist Nicole Nitschke, ehemalige CEO von Douglas für die DACH-Region, Mitglied des Beirats der Börlind GmbH. Sie hat damit die Nachfolge der zum 31.12.2023 ausgeschiedenen Elfriede Dambacher angetreten und verstärkt den Beirat um Rolf Sigmund (ehemaliger Geschäftsführer L'Oreal), Andreas Bahr (Gründer und Vorstand Fluent AG) und Florian Michajlezko (CEO Common Standard)."Ich freue mich sehr, den Beirat von Börlind mit meiner langjährigen Erfahrung in der Beauty-Welt verstärken zu dürfen. Die konsequente Umsetzung ihrer Vision von Naturkosmetik aus dem Schwarzwald über Generationen hinweg hat mich immer wieder beeindruckt und ich sehe mit Begeisterung darauf, die Zukunft von Börlind in dieser Rolle mitzugestalten." so Nicole Nitschke.Das Familienunternehmen aus dem Schwarzwald hat 2021 den Unternehmensbeirat aus Branchen-Experten sowie Unternehmerpersönlichkeiten etabliert.Nicole Nitschke war in ihrer CEO-Funktion bei Douglas maßgeblich für die erfolgreiche Transformation des Unternehmens verantwortlich. Der Beirat der Börlind GmbH freut sich mit Nicole Nitschke eine ausgesprochene Expertin der Beauty-Branche mit langjähriger Managementerfahrung zu gewinnen.Über ANNEMARIE BÖRLIND: Die im Schwarzwald ansässige und produzierende Börlind GmbH wurde im Jahr 1959 gegründet. Das Familienunternehmen, mit über 280 Mitarbeitenden hat sich seit jeher der Nachhaltigkeit verschrieben und zählt zu den führenden Naturkosmetikherstellern weltweit.Pressekontakt:Börlind GmbH+4970516000971presse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/5793797