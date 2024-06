Der Euro hat am Dienstag einen Teil seiner Vortagsgewinne abgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0865 US-Dollar, nachdem sie am Morgen noch über der Marke von 1,09 Dollar notiert hatte. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0842 Dollar festgesetzt.Der Dollar tendierte zu vielen Währungen fester, was auch den Euro unter Druck setzte. Besonders deutlich ging es mit ...

