Unterföhring (ots) -Ein komplexes Thema zur besten Sendezeit - weil es uns alle betrifft. In "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" stößt Winterscheidt an seine Grenzen und verzweifelt an der Welt. Dieses Mal aber nicht im Rahmen einer Unterhaltungsshow. Der Entertainer setzt sich in der sechsteiligen Doku mit den täglich spürbaren Auswirkungen der Klima-Katastrophe und deren Ursachen auseinander. ProSieben zeigt das mit dem Deutschen Fernsehpreis (Kategorie "Beste Doku-Serie") ausgezeichnete Amazon Original ab dem 27. Juni 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen erstmals im Free-TV.Joko Winterscheidt: "Das Thema Klimakatastrophe beschäftigt uns alle und wird immer relevanter. Dass mein Heimatsender ProSieben und Prime Video einen Weg gefunden haben, dieses Projekt nun frei empfangbar zugänglich zu machen, freut mich sehr."ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Der Klimawandel ist allgegenwärtig und geht uns alle an. Joko und das gesamte Team hinter 'The World's Most Dangerous Show' haben herausragende Arbeit geleistet und sich diesem Thema in seiner Komplexität angenommen, ohne den Zeigefinger zu heben und auch die damit verbundenen Fragen und Unsicherheiten, die wir alle in uns tragen, abzubilden. ProSieben zeigt diese wichtige Dokureihe im Sommer zur Prime Time für alle."Kann die Klimakrise durch Technik aufgehalten werden? Liegt es in den Händen der Wirtschaft, das Klima zu retten? Wie kann ein Systemwandel eingeleitet werden, der die Klima-Katastrophe stoppen kann - oder ist es vielleicht schon zu spät? Joko Winterscheidt trifft auf seiner Reise auf Menschen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen, kämpfen und ihn Hoffnung schöpfen lassen."Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" ist eine Produktion von Florida TV, K2H und 27KM Entertainment im Auftrag von Prime Video. Regie führte Vincent Urban, ausführende Produzenten waren Thorsten Berrar, Thomas Schmitt, Arne Kreutzfeldt, Moritz Hohenfeld und Pacco Nitsche."Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" - ab 27. Juni 2024, immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Sendung: TWMDSPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5793876