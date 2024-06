Elon Musks umstrittenes Gehaltspaket in Höhe von 55 Milliarden Dollar steht bei Teslas Aktionärsversammlung am 13. Juni im Fokus. Institutionelle Investoren und Kleinanleger ringen um die Macht bei der Abstimmung über die Vergütung des Tesla-CEOs. Musks 55-Milliarden-Dollar-Paket sorgt für Spannungen Tesla steht vor einer entscheidenden Abstimmung: Am 13. Juni werden sich institutionelle Investoren und Kleinanleger über das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...