FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Kion im Nachgang der Intralogistik-Messe von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 48 auf 45 Euro gesenkt. Analyst Alexander Hauenstein beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Lagertechnik-Herstellern genauer mit drohender Konkurrenz aus Fernost. Chinesische Flurförderzeug-Hersteller agierten noch nicht in der Spitzengruppe, holten aber stetig auf. Nach einem Bewertungsvergleich erscheine ihm Jungheinrich als das vielversprechendere Investment im Vergleich zu Kion./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 13:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 14:06 / MESZ

