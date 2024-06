USD/CHF erholte sich am Dienstag im frühen europäischen Handel auf 0,8970. - Die monatliche CPI-Inflation in der Schweiz stieg im Mai um 0,3% im Monatsvergleich und lag damit unter der Konsensschätzung von 0,4% - Der rückläufige ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...