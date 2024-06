Die Preise für Erdgas schossen am Montag nach Berichten über Versorgungsprobleme in Norwegen in die Höhe - Derweil zeigen die Optionsmärkte Ermüdungserscheinungen bei den überzogenen Long-Positionen. - Der US Dollar Index springt am Dienstag aufgrund von Zuflüssen aus sicheren Häfen nach oben, nachdem er am Montag gesunken war. - Der Erdgaspreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...