Steigende Aktienmärkte mit neuen Allzeithochs sind erstmal nicht schlecht. Der rasante Anstieg wirft bei Anlegern nicht selten aber neue Fragen auf. Zwei große Probleme spielen dabei eine besondere Rolle. Was war das bisher schon für ein Jahr an den Aktienmärkten. Indizes wie der DAX oder der S&P 500 erreichten bis zum Juni immer wieder neue Bestmarken. Allein der amerikanische Index konnte in diesem Jahr 24 neue Höchststände verzeichnen, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...