Seit 2022 haben sich die Aktienmärkte dringend gewünscht, dass die Zinsen sinken würden - nun aber ist die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA so hoch wie seit langer Zeit nicht mehr, weswegen eine Senkung der Zinsen nun auch deutlich wahrscheinlicher geworden ist. Die JOLTs (offene Stellen in den USA) heute mit dem schwächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...