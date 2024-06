MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nur wenige Monate nach einem ersten Angriff ist Europas größte Laborkette Synlab erneut Opfer einer Cyberattacke geworden. Das britische Gemeinschaftsunternehmen Synnovis sei am gestrigen Montag angegriffen worden, teilte das SDax -Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in München mit. "Einige Aktivitäten wurden bereits abgesagt oder an andere Anbieter weitergeleitet, um dringenden Fällen Vorrang zu geben", hieß es lediglich zu den Auswirkungen des Vorfalls. Experten sollen nun die Auswirkungen der Attacke prüfen. Andere Synlab-Unternehmen und -Standorte seien nicht betroffen.

Den Angaben nach handelt es sich um einen eigenständigen Angriff, der in keinem Zusammenhang mit dem Hackervorfall Mitte April stehe. Dieser hatte den Betrieb in Italien weitgehend lahmgelegt. Erst Ende April wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Synlab ist nach eigenen Angaben in mehr als 30 Ländern der Welt tätig und zählt rund 27 000 Mitarbeitende. Im vergangenen Jahr erlöste das Unternehmen gut 2,6 Milliarden Euro./ngu/gl