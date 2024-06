Laut Brand Finance, dem führenden internationale Beratungsunternehmen für Markenbewertung, wird der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) unter allen Marken in den VAE das stärkste Engagement für ökologische Nachhaltigkeit zugeschrieben. Wie der Bericht von Brand Finance außerdem zeigt, ist DEWA im Versorgungssektor die wertvollste Marke in den VAE und die zweitwertvollste in der Region: Ihr Markenwert ist um 3 auf 1,1 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Bericht betont die außergewöhnlichen Anstrengungen der DEWA für die ESG-Prinzipien (Umwelt, Soziales und Governance), die ihr die Top-Platzierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer ökologischen Nachhaltigkeit sichert.

"Die Anerkennung als führendes Unternehmen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine besondere Ehre. Die Vision und die Richtlinien unserer weitsichtigen Führung legen das Fundament unserer Arbeit für die Einführung und Förderung der Nachhaltigkeitsprinzipien, die als Eckpfeiler aller sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklungspläne dienen. Dieser bedeutende Erfolg spiegelt die öffentliche Anerkennung unseres langfristigen Einsatzes für die Umsetzung nachhaltiger Praktiken und unserer prominenten Rolle bei der Verwirklichung der Vision Dubais einer grüneren Zukunft. Auch in Zukunft werden wir bei der DEWA die Nachhaltigkeitprinzipien in alle Aspekte unserer Tätigkeit integrieren, um einen positiven Beitrag zur Wirtschaft, zur Umwelt und zur Gesellschaft zu leisten", erklärt S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Managing Director und CEO bei der DEWA

"Die DEWA ist in einem schwierigen Umfeld tätig. Sie stellt in einer wasser- und ressourcenknappen Region wichtige Versorgungsleistungen für eine schnell wachsende Bevölkerung mit hohen Erwartungen bereit. Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in der Organisation und das Management ihrer Reputation in diesem Bereich ist eine große Herausforderung, die DEWA auf beeindruckende Weise bewältigt", so David Haigh, Chairman und CEO bei Brand Finance

Der Report von Brand Finance beleuchtet auch die umfangreichen Initiativen, mit denen die DEWA die Nachhaltigkeit in allen Abteilungen des Unternehmens verbessert. Eines der wichtigsten Projekte, die zu dieser Anerkennung beigetragen haben, ist der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, der weltweit größte Solarpark an einem Standort mit einer geplanten Produktionskapazität von über 5.000 MW bis 2030. Das umfangreiche Portfolio innovativer Projekte der DEWA darunter das Green Hydrogen Project, die EV Green Charger Initiative und das Smart Grid demonstriert die Anstrengungen der DEWA, um wegweisende Technologien zur Verbesserung der Energie- und Wassereffizienz und zur Förderung der Energiewende in den VAE einzusetzen.

