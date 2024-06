Die diesjährige Schadensrate auf dem Feld weist einen "mäßigeren" Trend auf als in früheren Saisons, so berichtete FyH.es. Die von Agroseguro für die ersten vier Monate dieses Jahres geplanten Entschädigungen belaufen sich auf 202 Millionen EUR, 43 % weniger als in dem Jahr 2023. Bildquelle: Pixabay Die Zahl der von der spanischen Gruppe der...

Den vollständigen Artikel lesen ...