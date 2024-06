DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. Juni

=== *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 49,4 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 51,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,1 1. Veröff.: 49,1 zuvor: 50,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 53,9 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 53,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 50,6 *** 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV *** 10:00 DE/Scout24 SE, HV 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV 10:00 DE/Instone Real Estate Group SE, HV 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 53,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 51,7 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede zur Eröffnung der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse ILA, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,9 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 55,0 *** 11:00 DE/Cancom SE, HV *** 11:00 DE/Encavis AG, HV *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-5,3% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-7,8% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 11:30 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Helios-Kapitalmarkttag 11:30 DE/Auktion 2,40-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 3,0 Mrd EUR 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundesverteidigungsminister Pistorius und Kanzleramtschef Schmidt, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin 13:30 DE/Außenministerin Baerbock, Eon-Vorstandsvorsitzender Birnbaum, Reden und Diskussion beim Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der 79. Bankwirtschaftlichen Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Berlin 14:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Tag der Bauindustrie, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +175.000 Stellen zuvor: +192.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 54,8 zuvor: 51,3 *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 50,7 Punkte zuvor: 49,4 Punkte 17:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei der Veranstaltung 50 Jahre Monopolkommission, Berlin *** 18:30 DE/SAP SE, Analystenkonferenz auf Kundenveranstaltung Sapphire, Orlando - DE/BDEW, BDEW-Kongress - Fortsetzung zweite Bundestarifrunde Chemie, Wiesbaden - DK/Börsenfeiertag Dänemark ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

June 05, 2024 00:08 ET (04:08 GMT)

