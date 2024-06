News von Trading-Treff.de DAX schaffte einen weiteren Test der Vorwochentiefs, die Wall Street kann erneut schwache Wirtschaftsdaten wegstecken. Meine Trading-Ideen am Mittwoch den 05.06.2024 DAX konnte erfolgreich die Vorwochentiefs testen Nachdem wir schwungvoll in den Kalendermonat Juni gestartet waren, stand im DAX am Dienstag wieder ein Richtungswechsel an. Die erste Euphorie nach dem Wall Street Reversal, welches am Freitag und auch am Montag ...

