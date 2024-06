EQS Newswire / 05.06.2024 / 08:00 CET/CEST

KAIRO, ÄGYPTEN - Media OutReach Newswire - 5. Juni 2024 - Swiss-Belhotel International setzt seine Expansion im Nahen Osten und Nordafrika fort und gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung für Swiss-Belresidences Rivan, einer neuen Wohnanlage für gehobene Ansprüche in Kairo (Ägypten), bekannt.





Die Vereinbarung wurde am 14. Mai in Dubai, dem regionalen Hauptsitz von Swiss-Belhotel International, unterzeichnet. Die offizielle Eröffnungsveranstaltung fand am 2. Juni 2024 in Kairo statt.



An diesem Abschluss waren Al Tameer Al Arabia for Real Estate Development and Investment Sae sowie Swiss-Belhotel International beteiligt.



Ing. Marzouk Mansour Abdelrazek Namnam, Eigentümer und CEO von Al Tameer Al Arabia for Real Estate Development and Investment Sae, erklärte: "Auf der Basis unserer umfangreichen Erfahrung im Immobiliengeschäft und Kooperationen mit großen, weltweit operierenden Unternehmen und Beratungsfirmen stellen wir eine neue Vision zur Revolutionierung des Immobiliengeschäfts in Ägypten vor. Unser Ziel geht über den alleinigen Bau von Wohn-, Verwaltung oder Gewerbeeinheiten hinaus: es geht darum, Umgebungen zu schaffen, die das Alltagsleben durch nachhaltige Projekte der gehobenen Kategorie bereichern. Unsere Zusammenarbeit mit Swiss-Belhotel International zum Bau von Swiss-Belresidences Rivan zeugt von unserem Engagement dafür, einen neuen Standard für Wohnen auf höchstem Niveau in Kairo zu schaffen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Wachstum der Stadt zu leisten."



Gavin M. Faull, Vorsitzender und Präsident von Swiss-Belhotel International, kommentierte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Al Tameer Al Arabia for Real Estate Development and Investment Sae, um dieses Projekt umzusetzen. Das Projekt Swiss-Belresidences Rivan in Kairo verkörpert unsere Anstrengungen, hochwertige Wohnmöglichkeiten an ausgesuchten Orten zur Verfügung zu stellen. Unser Wachstum in der MENA-Region ist weiterhin ein Schlüsselelement unserer globalen Expansionsstrategie. Durch unsere erfolgreiche Philosophie der Partnerschaft arbeiten wir Hand in Hand mit Eigentümern und Investoren zusammen, um die angestrebten Geschäftsziele zu verwirklichen, für die Swiss-Belhotel International weltweit bekannt ist."



Laurent A. Voivenel, Senior Vice President - Operations & Development, EMEA & India; Senior Vice President - Group Human Resources & Talent Development bei Swiss-Belhotel International, fügte hinzu: "Wir freuen uns, unsere Präsenz in der MENA-Region mit Swiss-Belresidences Rivan auszubauen. Dieses Projekt soll den Bewohnern in Kairo eine unvergleichliche Erfahrung ermöglichen. Die anspruchsvollen Wohneinheiten werden eine Ausstattung bieten, die auf die Bedürfnisse von Bewohnern zugeschnitten sind, die weit gereist und erfolgreich sind, über eine gute Ausbildung verfügen und nach einem passenden Lebensraum in der Stadt suchen. Mit hochmoderner Technologie, Bereitschaftsdienst für Haushaltsdienste, Outdoor-Catering und Gemeinschaftsaktivitäten wird dies den Anforderungen gutbetuchter Kunden an einen modernen Lebensstil entsprechen. Wir wollen eine für alle Beteiligten erfolgreiche langfristige Geschäftspartnerschaft mit Al Tameer Al Arabia for Real Estate Development and Investment Sae aufbauen und sind dankbar für diese Gelegenheit."



Die Eröffnung von Swiss-Belresidences Rivan, einer luxuriösen Wohnanlage, ist für 2026 geplant. Das Projekt, das im renommierten R7-Bezirk der Neuen Verwaltungshauptstadt durchgeführt wird, weist Landschaftsgärten, Wasserspiele, exklusive Clubhäuser und ein umfassendes Sicherheitskonzept auf. Es ist Teil von Rivan Square, einem pulsierenden Einkaufs-, Ausgeh- und Unterhaltungsviertel mit Ladengeschäften, Restaurants, Cafés und anderen Attraktionen. In diesem Komplex befindet sich auch der Rivan Tower, ein zehnstöckiges Wohn- und Verwaltungshochhaus, das einen wunderbaren Panoramablick auf die Stadt bietet.

