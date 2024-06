EQS-News: ELARIS AG / Schlagwort(e): Personalie

ELARIS AG rüstet sich für weiteres Wachstum: Anna Czwornog wird CFO



05.06.2024 / 09:00 CET/CEST

ELARIS AG rüstet sich für weiteres Wachstum: Anna Czwornog wird CFO Bad Dürkheim, 5. Juni 2024 - Die ELARIS AG ("ELARIS", ISIN DE000A37FT17) verstärkt ihr C-Level-Management im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie. Ab sofort verantwortet Anna Czwornog als Chief Financial Officer (CFO) den Finanzbereich des dynamischen Elektro-Auto-Anbieters. Anna Czwornog verfügt über langjährige Erfahrungen in Führungspositionen im Finanzbereich internationaler Konzerne. Zuletzt verantwortete sie als Finance Managerin den Finanzbereich einer Gesellschaft in einem namhaften deutschen Energieunternehmen mit einem Gruppenumsatz im mittleren Milliarden-Euro-Bereich. Zuvor bekleidete sie unter anderem Führungspositionen im Finanz- und Rechnungswesen von Konzerngesellschaften bei TotalEnergies. Ihre Karriere begann Czwornog bei einem international agierenden Büroartikelhersteller in Polen. Sie verfügt zudem über wertvolle Erfahrung in der Verantwortung und erfolgreichen Umsetzung großer M&A-Projekte. Lars Stevenson, CEO und Gründer der ELARIS AG: "Mit Anna Czwornog haben wir eine Finanzexpertin mit internationaler Erfahrung als CFO gewinnen können. Mit diesem Neuzugang stärken wir nicht nur unseren Finanz-Bereich, sondern forcieren auch unsere Wachstums- und Internationalisierungsstrategie. Uns ist wichtig, dass unsere Strukturen mit unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung wachsen." Pressekontakt und Investor Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 556

elaris@edicto.de



