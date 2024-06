EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Konferenz

Northern Data Group präsentiert generative KI-Plattform auf der HPE Discover 2024



05.06.2024

Taiga Cloud, Teil der Northern Data Group, stellt seinen Ansatz für nachhaltige und ethische generative KI auf der HPE Discover 2024 in Las Vegas vor

Führungskräfte der Northern Data Group halten Keynote-Präsentation zu Cloud-Architektur und HPC

Technische Demonstrationen und 3D-Erlebnisse sollen die Möglichkeiten von Rechenzentren der nächsten Generation verdeutlichen

Frankfurt am Main - 5. Juni 2024 - Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2 , ISIN: DE000A0SMU87 ), ein führender Anbieter von High Performance Computing (HPC)-Lösungen, nimmt an der HPE Discover 2024 in Las Vegas teil. Als Elite-Partner von NVIDIA und Gold-Sponsor der HPE Discover 2024 wird Taiga Cloud, Teil der Northern Data Group und Europas erster und größter europäischer Generative AI Cloud Service Provider, seinen Ansatz für nachhaltige, ethische und konforme generative KI vorstellen. Am Dienstag, den 18. Juni, um 14.00 Uhr (Ortszeit) werden Rosanne Kincaid-Smith, COO der Northern Data Group, und Mick McNeil, CRO, zusammen mit Christof Stührmann, Director of Cloud Engineering, eine Keynote halten. Die Keynote mit dem Titel "Designing a new cloud for a new generation of innovation" (Entwicklung einer neuen Cloud für eine neue Generation von Innovationen) befasst sich mit der Frage, wie die Cloud-Architektur High-Performance-Computing, KI-Workloads und zukünftige Technologien unterstützt, die eine neue Ära von Innovationen einleiten sollen. Messebesucher können außerdem mehr zur Rechenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation der Northern Data Group in Europa, den USA und Kanada erfahren, die von ihrem Co-Location-Anbieter Ardent Data Centers betrieben wird. Technische Vorführungen und ein spannendes 3D-Erlebnis an Stand 2350 runden das Angebot während der gesamten Messe ab.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, kommentiert: "Die HPE Discover 2024 ist eine herausragende Plattform für unsere Branche und ideal, um das Potenzial von generativer KI und High-Performance-Computing zu erleben. Als Elite-Partner von NVIDIA stehen wir bereit, um Kunden bei den Herausforderungen an ihre Infrastruktur zu unterstützen und ihre Ideen zu verwirklichen. Mit unserer Teilnahme an der HPE Discover unterstreichen wir unser weltweites Engagement für Innovationen, getrieben durch generative KI."



Weitere Informationen zur Teilnahme der Northern Data Group an der HPE Discover 2024 und die Möglichkeit, vorab ein 1:1-Meeting zu vereinbaren, finden Sie unter: https://lp.northerndata.de/hpe2024-2?hs_preview=OrWtcQGK-101339253206 .



Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing in Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD, und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



