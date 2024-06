Nachdem der DAX am Vortag noch 0,6% zugelegt hatte, gaben die Blue Chips am gestrigen Dienstag 1,1% auf 18.406 Punkte ab. Rückblick: Deutlicher Rücksetzer für den deutschen Leitindex - nach dem Re-Break bei 18.600 vom Montag drehten die Notierungen am gestrigen Dienstag wieder nach unten ab. Dabei starteten die Kurse zunächst auf dem Tageshoch bei ...

