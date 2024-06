Zell am See (ots) -Es geht um die Gesundheitseinrichtung der Zukunft, hierüber diskutieren Expertinnen und ExpertenDas siebente Internationale Hagleitner-Hygieneforum beleuchtet wieder ein herausragendes Gesundheitsthema, 2024 dreht sich hierbei alles um dieGesundheitseinrichtung der Zukunft.Wie sie aussieht.Wie sie arbeitet.Was sie leisten muss.Maßgebend ist die Sicht der Hygiene, das richtige Raum- und Funktionskonzept will greifbar werden.PresseticketVertreterinnen und Vertreter sämtlicher Medien sind herzlich willkommen: Print- und Onlineredaktionen, Radio- und TV-Teams, Fotografinnen und Fotografen, Bloggerinnen und Blogger.Akkreditierung bis 12. Juni 2024, 12:00 Uhr - per E-Mail an Hagleitner-Sprecher Bernhard Peßenteiner:bernhard.pessenteiner@hagleitner.comBitte den Namen, das Medium und die Funktion anführen. Das Presseticket stellt Hagleitner aus, sobald die Anmeldung geprüft ist.Programm am 13. Juni 202411:30 UhrRegistrierung, Get-together13:00 UhrDie Gesundheitseinrichtung der Zukunft - Priv.-Doz. Dr. Markus Hell, Hygieniker und wissenschaftlicher Vorstand des Forums13:30 UhrSchnittstellen von der Errichtungs- bis zur Betriebsbewilligung - Dr. Alexander Blacky, Facharzt für klinische Mikrobiologie und Hygiene14:30 UhrInnenraumbelüftung - Dr.in Helga Paula, Fachärztin für klinische Mikrobiologie und Hygiene15:30 Uhr - Pause16:00 UhrHygieneanforderungen an Oberflächen - Hans Hirschmann MPH, Gesundheitswissenschaftler und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krankenhaushygiene16:45 UhrOberflächen: Reinigung und Desinfektion - Kerstin Heine, ChemikerinProgramm am 14. Juni 202408:30 UhrMeet the Expert: Fokusworkshops mit den Vortragenden10:00 UhrNetworking11:00 UhrNeuer Wassersicherheitsplan: auf dem Weg zum Legionellen-Nullrisiko? Dr. Arno Sorger, Hygienesachverständiger11:45 UhrIn Zukunft nur mehr Einbettzimmer? - Christina Brühwasser MSc PhD, Mikrobiologin12:30 UhrWie viel Hygiene braucht ein Eingriffsraum? - DGKP Marieluise Einfalt, akademische Expertin für Krankenhaushygiene13:15 UhrGesundheitseinrichtungen: Leuchttürme und Stolpersteine bei Neu-, Aus- und Umbauten - Dr. Christof Alefelder (FRCSI), Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie, Phlebologie und hygienebeauftragter Arzt14:00 Uhr - VeranstaltungsendeDatum und Ort13. Juni 2024, 11:30 Uhr bis 14. Juni 2024, 14:00 UhrHagleitner-AkademieLunastraße 55700 Zell am SeeÖsterreichÜber das Internationale Hagleitner-HygieneforumDieser Fachkongress gilt als Plattform für Hygiene- und Desinfektionsexperten, Ärzte sowie Pflegekräfte; gemeinsam beleuchten sie je Termin ein herausragendes Gesundheitsthema. Das Symposium findet seit 2017 statt, jährlich ist es ein fixer Programmpunkt in Zell am See in Österreich. Dabei richtet sich das Internationale Hagleitner-Hygieneforum an das gesamte Gesundheitswesen: Akut-, Arbeits- und Präventivmedizin, Rehabilitation sowie Langzeitpflege.Pressekontakt:Hagleitner Hygiene International GmbHBernhard PeßenteinerPressesprecher+43 664 8549250bernhard.pessenteiner@hagleitner.comwww.hagleitner.comOriginal-Content von: Hagleitner Hygiene International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112459/5794162