Bonn (ots) -Mit einem bewussten Umgang mit Lebensmitteln können auch Schülerinnen und Schüler eine nachhaltige Zukunft gestalten. Praxisnahe Tipps und Tricks bietet hierzu der siebenminütige Film von meine-Möhren.de, der von Lehrkräften für die Sekundarstufe genutzt werden kann.Von der richtigen Auswahl beim Einkauf über die optimale Lagerung zu Hause bis hin zur Zubereitung - der Film liefert praktische Tipps für einen nachhaltigen Umgang am Beispiel der Möhre. Denn die Karotte ist ein wahres Wundergemüse und steckt voller Überraschungen. Vom Blatt bis zur Wurzel kann alles von ihr zubereitet werden. Und mit einem simplen Trick kann die Karotte selbst im schrumpeligen Zustand wieder frisch und knackig gemacht werden. Der Film bietet eine ideale Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern auf anschauliche Weise zu zeigen, wie sie aktiv dazu beitragen können, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.Umfangreiches Material für den SchulunterrichtDer Film kann von Lehrkräften kostenfrei genutzt werden und ist auf dem YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/watch?v=eA8MgSXI67o) von meine-Möhren.de zu finden. Lehrende sind eingeladen, diesen informativen Film in ihren Unterricht einzubinden, um das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln im Umgang mit Lebensmitteln zu vermitteln. Er ist Bestandteil eines dreiteiligen Filmes, der nicht nur einen Einblick in eine nachhaltige Küche, sondern auch in eine nachhaltige Landwirtschaft ermöglicht. In den ersten beiden Teilen wird gezeigt, wie die Möhre beim Anbau und den darauffolgenden Schritten mit ihrer Nachhaltigkeit punktet. Informationen zum vollständigen Schulfilm sowie ergänzendes Unterrichtsmaterial sind auf der Homepage (https://www.meine-moehren.de/schule/schulfilm) von meine-Möhren.de verfügbar.Den Schulfilm unterstützen neben dem Arbeitskreis Möhren zusätzliche Sponsoren: Carl Postertz GmbH & Co.KG, Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co.KG, Hazera Seeds Germany GmbH, Nunhems Germany GmbH, BAYER Seminis, Bejo Samen GmbH, Rijk Zwaan Welver GmbH, VAM WaterTech B.V., Mefus & Frisch Kältetechnik GmbH, Papier-Mettler KG, Bernhard Upmann Verpackungsmaschinen GmbH & Co.KG, agri-Saaten GmbH, Alfons Haaf Polyäthylen-Werk GmbH, Heukäufer Folien GmbH und Visar Sorting Sàrl.Über meine-Möhren.deDas Internetportal stellt interessante Informationen rund um die Möhre zur Verfügung sowie leckere Rezepte. Auf der Internetseite www.meine-Möhren.de (https://www.meine-moehren.de/) sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/meinemoehren), Instagram (https://www.instagram.com/meinemoehren.de/), Pinterest (https://www.pinterest.de/meinemoehren/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDS9kds6_mWeFkwUH3ssQoQ) und X (https://twitter.com/MeineMoehren) können sich Verbraucherinnen und Verbraucher über das beliebte Gemüse informieren.Pressekontakt:Meine MöhrenJudith DittrichTel. (0228) 33 80 5-304redaktion@meine-moehren.deOriginal-Content von: Meine Möhren, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145914/5794171