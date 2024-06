Nach einem ordentlichen Rücksetzer am Dienstag sind Anleger gespannt, ob der DAX am Mittwoch wieder anziehen kann. Wichtige Neuigkeiten gibt es außerdem zu den Aktien von Bayer, Redcare Pharmacy und DocMorris. Die DAX-Verluste vom Dienstag setzen sich nicht fort. Den jüngsten Rücksetzer im deutschen Leitindex haben Anleger am Mittwoch wieder zu Käufen genutzt. An der Wall Street hatten die Kurse am Vorabend nach dem europäischen Handelsschluss zugelegt, ...

