Italiens Regierung hat am Montag ihr angekündigtes Subventionsprogramm für "saubere Fahrzeuge" gestartet. Das für reine E-Autos vorgesehene Budget von rund 200 Millionen Euro war allerdings bereits in weniger als neun Stunden vergriffen. Anfang Februar hatte die Regierung in Rom die Eckpunkte für den Ökobonus 2024 vorgestellt, um vor allem einkommensschwache Haushalte mit besonders alten Autos anzusprechen. Mit dem Gesamtbudget von 950 Millionen ...

