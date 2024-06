Frankfurt (Oder) (ots) -Als erstes Krankenhaus in Deutschland kommt im Klinikum Frankfurt (Oder) der innovative Roboter "Navel" von Navel Robotics auf der Geriatrie-Station zum Einsatz. Navel ist mit einer künstlichen Intelligenz (KI) ausgestattet, die Bewegungen, Stimmen sowie Emotionen erkennt und entsprechend darauf menschenähnlich reagiert. Unter der wissenschaftlichen Begleitung des Teams um Pflegedirektorin Dr. Jenny Wortha wird die Wirkung von Navel auf die Patientinnen und Patienten evaluiert und dokumentiert.Mit mehreren Mikrofonen, Kameras und menschenähnlichen 3D-Augen ausgestattet, verleiht ihm die dazugehörige authentische Kopfbewegung eine lebhafte Mimik, natürlichen Blickkontakt und eine realistische Gestik. Navel hört geduldig zu, beantwortet Fragen, versteht Emotionen und reagiert entsprechend darauf. Neben den Grundemotionen kann Navel zusätzliche Gesichtsausdrücke zeigen und diese nahtlos wechseln. Mit einem Gewicht von 8 Kilogramm und einer Größe von knapp 70 Zentimetern trägt er eine Mütze, die ihn besonders sympathisch macht.Stärken und FunktionenNavel zeichnet sich als geduldiger Zuhörer, aktiver Gesprächspartner und auch lustiger Witzeerzähler aus. Er kann sich rege mit Patientinnen und Patienten unterhalten, ihre Fragen beantworten und sich sogar ihre Namen merken. Dank seiner fortschrittlichen künstlichen Intelligenz und seiner revolutionären Sensortechnologie passt er sich kontinuierlich an verschiedene Bedürfnisse und Situationen an."Wir sind sehr gespannt, wie unsere Patientinnen und Patienten auf Navel reagieren und mit ihm kommunizieren werden", sagen die beiden Chefärzte der Geriatrie Dr. med. Anja Berndt und Dr. med. Mariusz Maciejewski.Sicherheit und DatenschutzDie Sensordaten werden sowohl auf dem Roboter als auch in der Cloud verarbeitet. Navel Robotics hat umfassende Maßnahmen zum Schutz dieser personenbezogenen und sensiblen Daten ergriffen, um den Datenschutzstandards der DSGVO gerecht zu werden und darüber hinaus den Zugriff zu beschränken.Durch den Einsatz soll die Interaktion und der Austausch zwischen den Patientinnen und Patienten gestärkt, das Wohlbefinden verbessert und positive Emotionen geweckt werden. Navel unterstützt bei Aktivitäten und kann auch fachliche Gespräche führen."Wir sehen Navel als ergänzendes Angebot und freuen uns sehr, dass wir seine Funktionen nutzen können und gemeinsam mit dem Entwicklerteam von Navel Robotics stetig weiterentwickeln werden", erklärt Pflegedirektorin Dr. Jenny Wortha.Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.dePressekontakt:Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | Abteilung für Kommunikation und MarketingViola Bock | T. 0335 548 2007 | viola.bock@klinikumffo.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5794197