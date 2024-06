NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach einem Gespräch mit dem Finanzechef auf "Buy" mit einem Kursziel von 1260 Euro belassen. Der Manager habe sich optimistisch zu Gesprächen mit dem Chiphersteller TSMC gezeigt, die kurz vor dem Abschluss stünden, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ab dem zweiten oder dritten Quartal sollten Aufträge eingehen, bei denen es um Chips mit Strukturbreiten von 2 Nanometern geht./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 14:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken