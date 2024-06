LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai den fünften Monat in Folge aufgehellt und den besten Wert seit einem Jahr erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 52,2 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Schätzung wurde leicht nach unten revidiert. Der Indikator ist seit Beginn des Jahres kontinuierlich gestiegen.

Der Wert für Mai ist der höchste seit zwölf Monaten. Er liegt bereits den dritten Monat über der sogenannten Expansionsschwelle, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

"Die entscheidenden Wachstumsimpulse gingen im Mai von der anziehenden Nachfrage aus", kommentierte S&P das Ergebnis der Umfrage. Der Auftragseingang habe den zweiten Monat in Folge zugelegt. Der Stimmungsindikator für den Bereich Dienstleistungen ging im Mai allerdings leicht um 0,1 Punkte auf 53,2 Zähler zurück./jkr/jsl/jha/