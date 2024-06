Baierbrunn (ots) -Der Hörspiel-Podcast Taxi ins Mich lädt junge Zuhörer:innen auf eine spannende und phantasievolle Reise durch den menschlichen Körper ein. Der Podcast von gesundheit-hören, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, kombiniert Hörspielsegmente mit fundierter medizinischer Wissensvermittlung, kindgerecht und unterhaltsam. Podcast-Host ist die Journalistin und Moderatorin Shary Reeves.Die Erkundung des menschlichen Körpers bis ins Innerste - seit jeher ein Traum der Wissenschaft, erst nur durch Obduktion möglich, dann deutlich erleichtert durch die Erfindung der Röntgenstrahlen vor rund 120 Jahren. Der neue medizini-Podcast Taxi ins Mich geht einen Schritt weiter und bietet Kindern einen phantasiereichen Weg, den menschlichen Körper auditiv zu entdecken: In Taxi ins Mich begleiten die jungen Zuhörer:innen die drei Kinder Tessa, Yassin und Ella auf ihrer abenteuerlichen Reise durch den Körper. Zusammen mit der Ärztin Toni erkunden sie in einem Nanotaxi Organe, und lernen, wie im Inneren alles funktioniert und zusammenspielt."Mit 'Taxi ins Mich' möchten wir unseren Beitrag zur Bildung und Gesundheitsförderung von Kindern leisten", erläutert Peter Glück, Chefredakteur Audio beim Wort & Bild Verlag. "Unsere Geschichten sollen jungen Zuhörer:innen spielerisch ein Verständnis für ihren eigenen Körper vermitteln, denn Gesundheitskompetenz erwirbt man am besten schon von klein auf."Die rund 30-minütigen Podcastfolgen erscheinen monatlich und werden thematisch im medizini-Magazin begleitet. Das Kinderpostermagazin aus der Apotheke, das seit nunmehr 50 Jahren über Gesundheit, Natur und Wissenschaft aufklärt, geht damit erstmals neue Wege im Podcast-Segment. medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Der neue, professionell und sorgfältig gemachte Podcast bringt Kindern Wissen über ihren Körper anschaulich und aus einer ungewöhnlichen Perspektive nahe. So lernen sie beim Zuhören, was für ein bis ins Kleinste abgestimmte Wunderwerk ihr eigener Körper ist und warum es so wichtig ist, für seine Gesundheit zu sorgen.."Aufbau und Inhalt der FolgenJede Folge besteht aus zwei Ebenen: voll inszenierte Hörspielszenen mit Kindersprecher:innen, erwachsenen Schauspieler:innen und einer erzählenden Person sowie "Infobox"-Segmente, moderiert von Journalistin und Moderatorin Shary Reeves (u.a. bekannt aus der KIKA-Kindersendung Wissen macht Ah). An passenden Stellen unterbricht die Podcast-Host die Handlung, gibt die wichtigsten Infos zu den entsprechenden Körperteilen und ordnet das soeben gehörte auf kindgerechte und zugleich wissenschaftliche Weise ein.Themen und Termine von Taxi ins MichDen Anfang des neuen Hörspiel-Podcast macht die Folge zur Reise durch das Ohr, die ab 01. Juni 2024 auf www.apotheken-umschau.de und überall, wo es Podcasts gibt, zu finden ist, z.B. bei Spotify (https://open.spotify.com/show/7DKejGLA3ToE2gKw0Tr9pK) oder Apple Podcasts. (https://podcasts.apple.com/us/podcast/taxi-ins-mich-%7C-der-h%C3%B6rspiel-podcast-f%C3%BCr-kinder-von-medizini/id1748990050)Alle Folge von Taxi ins MichFolge 1 (01.06.24) Das WundertaxiFolge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurraFolge 3 (01.08.24) Purzelbäume im BauchFolge 4 (01.9.24) Blau, grün, gelbFolge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner ZehFolge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große WirkungFolge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkigFolge 9 (01.02.25) Es zucktFolge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehstFolge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist daFolge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen machtTaxi ins Mich auf einen BlickDer Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, stellv. Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343E-Mail: j.poeverlein@wubv.deKatharina Neff-Neudert, Senior PR ManagerTel.: Tel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5794229