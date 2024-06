DJ MÄRKTE ASIEN/Konjunkturdaten im Fokus - Tokio deutlich im Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zur Wochenmitte uneinheitlich gezeigt. Im Fokus standen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten.

In Tokio gab der Nikkei-225 um 0,9 Prozent nach. Belastet wurde das Sentiment von Daten zur Lohnentwicklung. Die Arbeitseinkommen sind im April stärker gestiegen als erwartet, was am Markt Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik der Bank of Japan schürte.

Die Daten der japanischen Arbeitsmarktumfrage für April bestätigen, dass der allmähliche Anstieg des Lohnwachstums anhält, so Volkswirte der ING. Die April-Zahlen dürften die jüngsten Frühjahrslohnverhandlungen nicht vollständig widerspiegeln, die im Sommer einsetzen und sich im Mai und Juni deutlicher bemerkbar machen dürften. "Wir gehen davon aus, dass das Reallohnwachstum bis dahin positiv sein wird, was der BoJ mehr Vertrauen für eine weitere Zinserhöhung gibt", so die Analysten.

In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel wenig verändert. Auf dem chinesischen Festland gab der Schanghai-Composite um 0,8 Prozent nach. Konjunkturdaten stützen hier nicht nachhaltig. Der von Caixin und S%P Global veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist für Mai deutlich auf 54,0 von 52,5 im April gestiegen. Dies ist bereits der 17. Anstieg in Folge. Der Index erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2023. Auch die Exportaufträge verzeichneten den vierten Monat in Folge ein schnelleres Wachstum.

Der Kospi in Südkorea schloss 1,0 Prozent fester. Das revidierte inflationsbereinigte reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) Südkoreas wuchs im ersten Quartal um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie Daten der Bank of Korea zeigten. Das reale BIP blieb damit das fünfte Quartal in Folge im Aufwärtstrend. Die Exporte stiegen im Zeitraum Januar bis März aufgrund der starken Nachfrage nach lokal hergestellten Halbleitern, Mobiltelefonen und Ölprodukten um 1,8 Prozent, während die Importe um 0,4 Prozent sanken. Die Aktie von Index-Schwergewicht Samsung Electronics stieg um 2,8 Prozent, nachdem der CEO von Nvidia Bedenken über die High-Bandwidth-Memory-Chips des südkoreanischen Tech-Riesen zerstreut hatte.

Die Börse in Sydney rückte um 0,4 Prozent vor. Daten zum Bruttoinlandsprodukt zeigten, dass sich das wirtschaftliche Wachstum verlangsamt hat. Das BIP stieg zwischen Januar und März nur um 0,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahrszeitraum lag das Wachstum bei 1,1 Prozent. Die Daten milderten jedoch etwas die am Markt bestehenden Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik der australischen Notenbank.

In Indien zeigte sich der BSE Sensex mit Aufschlägen von aktuell rund 2 Prozent erholt von den deutlichen Vortagesabgaben. Die Partei von Premierminister Narendra Modi konnte sich nach den Parlamentswahlen keine absolute Mehrheit sichern und braucht die Unterstützung von Verbündeten, um die nächste Regierung zu bilden. Am Dienstag hatte der Senex kräftig um 5,7 Prozent nachgegeben, nachdem die ersten Wahltrends gezeigt hatten, dass die Regierungskoalition entgegen den Erwartungen wohl keinen entscheidenden Sieg erringen würde.

==== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.769,00 +0,4% +2,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.490,17 -0,9% +16,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.689,50 +1,0% +1,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.065,40 -0,8% +3,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.437,77 -0,0% +8,3% 10:00 Taiex (Taiwan) 21.484,88 +0,6% +19,8% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.335,37 -0,1% +3,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.613,56 -0,1% +11,1% 11:00 BSE (Mumbai) 72.079,05 0% -0,2% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,0877 -0,0% 1,0880 1,0886 -1,5% EUR/JPY 169,78 +0,8% 168,47 169,47 +9,1% EUR/GBP 0,8513 -0,1% 0,8518 0,8513 -1,9% GBP/USD 1,2777 +0,0% 1,2772 1,2788 +0,4% USD/JPY 156,09 +0,8% 154,86 155,62 +10,8% USD/KRW 1.372,25 +0,0% 1.371,98 1.376,41 +5,7% USD/CNY 7,1013 +0,1% 7,0953 7,1019 +0,0% USD/CNH 7,2530 +0,1% 7,2470 7,2573 +2,0% USD/HKD 7,8095 -0,1% 7,8138 7,8167 0% AUD/USD 0,6658 +0,1% 0,6649 0,6661 -2,2% NZD/USD 0,6189 +0,2% 0,6177 0,6179 -2,1% Bitcoin BTC/USD 71.198,43 +0,8% 70.609,06 68.957,72 +63,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,40 73,25 +0,2% +0,15 +1,2% Brent/ICE 77,70 77,52 +0,2% +0,18 +2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.331,17 2.326,90 +0,2% +4,27 +13,0% Silber (Spot) 29,46 29,53 -0,2% -0,07 +23,9% Platin (Spot) 992,28 992,00 +0,0% +0,28 +0,0% Kupfer-Future 4,54 4,55 -0,2% -0,01 +15,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ====

June 05, 2024

