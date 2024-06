Bielefeld (ots) -NTT DATA Business Solutions und Silbury demonstrierten hands-on Lösungen für den Wandel zum nachhaltigen UnternehmenNTT DATA Business Solutions AG, führendes SAP®-Beratungshaus für den Mittelstand und die Silbury GmbH, Experte für managementorientierte Nachhaltigkeitstransformation, haben auf ihrem Sustainability Experience Day in Fürth (https://nttdata-solutions.com/de/presse/lokale-pressemitteilungen/verantwortung-als-chance-ntt-data-business-solutions-unterstuetzt-unternehmen-bei-der-nachhaltigen-transformation/) aktuelle und moderne Lösungen für die heutigen, dringenden Nachhaltigkeitsherausforderungen aufgezeigt. Die Veranstaltung hat den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, in interaktiven Workshops Einblicke in aktuelle Themen wie die Lieferkettenüberwachung, Berichtspflichten und eine normgerechte CO2-Erhebung zu gewinnen.Vor allem war sie aber eine Kundenplattform für den Austausch und das Sammeln praktischer Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit.Mit NTT DATA und SAP erfolgreich CO2-Emmissionen managenAm Anfang stand daher die Möglichkeit, für die Teilnehmenden an einem "lebenden" SAP-Cloud-System die CO2-Emmissionen eines eigenen Unternehmens in Echtzeit zu steuern - mit dem Ziel, diese zu minimieren. Die Teilnehmenden traten zwar im Wettbewerb miteinander, waren aber alle siegreich, denn es gelang ihnen, die CO2-Emmissionen ihrer virtuellen Unternehmen erfolgreich zu minimieren."Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine Notwendigkeit, der sich Unternehmen stellen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein", betont Dr. Stefan Knäble, Head of Innovation & Portfolio bei NTT DATA Business Solutions. "Unser Ziel war es, einen Austausch unter den Unternehmen zu ermöglichen, der aufzeigt, dass individuelle Herausforderungen in der Gestaltung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien oft für die gesamte Branche zutreffend und relevant sind. Dabei präsentierten wir den Teilnehmenden konkrete Fakten und Lösungsansätze, die unmittelbar in ihren Arbeitsalltag integriert werden können."Starker Partner für den Wandel zum intelligenten UnternehmenDie Bedeutung eines starken Partnernetzwerkes zeigte der interaktiven Impulsworkshop zum Thema Nachhaltigkeitsstrategie, der von NTT DATA Business Solutions strategischem Partner im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung Silbury (https://www.silbury.com/magazine/partnerschaft-nttdata-silbury) geleitet wurde. Das Expertenhaus für Nachhaltigkeitstransformation durch Digitalisierung präsentierte darin, wie die richtige Nachhaltigkeitsstrategie dauerhaft zum Erfolg führen kann."Die Zusammenarbeit mit NTT DATA Business Solutions ermöglicht es uns, unsere Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit auf ein neues Level zu heben und maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden anzubieten", erklärt Markus Neubauer, CEO bei Silbury Deutschland. "Unser Erlebnisworkshop hat bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsstrategien über den gesamten Lebenszyklus umzusetzen."Teil des praxisnahen Workshops war die Präsentation des Pilotprojekts mit der Dr. Wolff Group (https://www.youtube.com/watch?v=g6rRNsclVHM). In dieser erfolgreichen Zusammenarbeit wurde ein SAP-Add-On entwickelt. Es integriert das CO2-Datenmanagement für Produkte direkt in das bestehende SAP-System und schafft CO2-Transparenz in der gesamten Wertschöpfungskette. "Die Co-Innovation mit dem Kunden und die Entwicklung eines Prototyps innerhalb nur eines halben Jahres ist nur ein Beispiel für die innovativen Lösungsansätze, die auf dem Sustainability Experience Day präsentiert wurden," betont Dr. Stefan Knäble.Das insgesamt positive Feedback der Teilnehmenden bestätigt den Erfolg des Events: "Die Workshops und der Austausch mit allen Beteiligten haben mir wirklich hilfreiche Einblicke in die praktische Umsetzung der Thematik gegeben," lobt Lisa Swoboda, CSR-Beauftragte der Rietzler Gruppe GmbH, die Veranstaltung. Gemeinsam mit seinen Partnern und Kunden will NTT DATA Business Solutions auch weiterhin die Zukunft der Nachhaltigkeit gestalten. Das nächste Event ist bereits in Planung.Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist ein weltweit führender IT Service Provider, mit Fokus auf den Mittelstand und SAP. Zusätzlich zu unserem Kerngeschäft bieten wir unseren Kunden ergänzende Anwendungen beispielsweise von ServiceNow oder Microsoft an. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 15.300 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA (https://www.nttdata.com/global/en/). Der vertrauenswürdige globale Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist Teil der NTT Group.Pressekontakt:Jasmin StraeterHead of Global CommunicationsNTT DATA Business Solutions AGKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 108E-mail: jasmin.straeter@nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24336/5794292