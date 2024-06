DJ Brauereien rechnen zur EM mit Schub beim alkoholfreien Bier

BERLIN (Dow Jones)--Die Brauereien in Deutschland rechnen während der Fußball-EM mit einem Schub beim Absatz von alkoholfreiem Bier. "Die beliebtesten Biersorten sind Pils und Helles, doch immer öfter trinken Fußball-Fans auch alkoholfreie Biere", sagte der Hauptgeschäftsführer des Brauer-Bundes, Holger Eichele, der Rheinischen Post. Kein anderes Segment in der Brauwirtschaft habe in den vergangenen 10 Jahren so stark zugelegt wie alkoholfreie Biere und Biermischgetränke, ergänzte Eichele. "Alkoholfreie Biere haben deshalb auch eine immer größere wirtschaftliche Bedeutung für die deutschen Brauereien." Inzwischen erreichten sie einen Marktanteil von mehr als 7 Prozent. "Bald wird jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein", so Eichele.

Zur Europameisterschaft wird es laut Eichele beim Bier keine Engpässe geben. "Wir haben optimale Startchancen, weil die Brauereien bestens für den Sommer vorbereitet sind. Die Lager sind voll", sagte Eichele. "Wie für Gastronomie und Tourismus kann die EM auch für Brauereien ein großes Potenzial bieten." Große Fußball-Events in der Vergangenheit hätten gezeigt, "dass während der Turnierdauer mehr Bier getrunken wird als sonst in Sommerwochen üblich".

June 05, 2024

