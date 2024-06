Görlitz (ots) -Qualitätssicherung ist im digitalen Bereich essenziell - besonders dann, wenn die Projektbeteiligten wenig technische Erfahrung mitbringen. Mit der SIEVON GmbH haben es sich die Geschäftsführer Dominic Zedel und Romano Wollstein zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Umsetzung von Softwareprojekten mit ihrem Qualitätsverständnis zu unterstützen. Mit ihrer eigenen Software liefern sie zudem ein Experten-Tool, das es dem Betrieb ermöglicht, dem Kunden subtil und zugleich einprägsam seine Professionalität zu vermitteln. Wie genau die Dienstleistung der beiden IT-Experten aussieht und welche Vorteile ihre Software mit sich bringt, erfahren Sie hier.Ob Versicherungskonzern, Finanzbetrieb und Logistikunternehmen - Digitalisierung ist ausschlaggebend, um sich gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können. Deshalb setzen immer mehr Betriebe auf individuelle Softwarelösungen, die sie extern entwickeln lassen. Der Haken: Die Software weist in vielen Fällen qualitative Mängel auf, die den Betrieb negativ beeinflussen können. Ein Problem für den Softwarelieferanten, der nur selten die Sicherheit und Qualität des eigenen Projekts unvoreingenommen beurteilen kann. Feedback von Außen kann in diesem Fall helfen, die Sicherheit zu bekommen, ein einwandfreies Endprodukt an den Kunden zu liefern. "Verschiedene Kunden bringen unterschiedliche Anforderungen mit sich - dem müssen sich die Entwickler bewusst sein. Wird sich dann in Bereiche vorgewagt, für die überhaupt keine interne Expertise gegeben ist, geht es oft in die falsche Richtung und zieht im schlimmsten Fall fatale Folgen nach sich", erklärt Dominic Zedel, Geschäftsführer der SIEVON GmbH."Eine externe Qualitätssicherung sorgt dafür, dass Softwarelieferanten in jedem Fall den Anforderungen des Kunden gerecht werden können", ergänzt Romano Wollstein, ebenfalls Geschäftsführer der SIEVON GmbH. Mit ihrem Unternehmen unterstützen die beiden Experten ihre Kunden dabei, optimales Risikomanagement und effektive Strukturen zu implementieren, um die bestmögliche Softwarequalität zu erreichen. Über 15 Jahre Berufserfahrung und mehr als 4.000 absolvierte Projekttage haben sie dazu inspiriert, nun auch ihre eigene Software an ihre Kunden zu vertreiben. Schließlich sehen sie in ihrer täglichen Arbeit immer wieder, dass IT-Dienstleister im Vertrieb in Bezug auf die Profile ihrer Berater oft nur spärlich aufgestellt sind. Für ihre Kunden wünschen sich die beiden IT-Experten mehr und haben mit ihrer Software eine elegante und praktische Lösung geschaffen, die die Professionalität des Unternehmens unterstreicht. "Gewissermaßen trägt unsere Software zum erfolgreichen Kundenkontakt bei. Dementsprechend ist sie für viele unserer Kunden bereits unerlässlich geworden", betont Dominic Zedel.Das hat es mit der Software der beiden Unternehmer auf sich"Unsere Software sorgt für vollumfängliche Professionalität im Vertriebsprozess", erklärt Romano Wollstein. "Sie ist gewissermaßen eine Art Experten-Pool, der es dem Betrieb ermöglicht, seine Talente anschaulich und vollumfänglich vorzustellen. Für jeden IT-Profi kann ein Profil erstellt werden, dass die Fähigkeiten, Erfahrungen und Zertifikate der Person gesammelt präsentiert." So wird eine Art digitaler Lebenslauf geschaffen, der dem Kunden einen schnellen und effektiven Überblick über das Talent vermittelt. "Die ganze Präsentation ist dadurch viel einheitlicher und übersichtlicher, als es in Office-Programmen jemals möglich wäre", versichert Dominic Zedel.Mit der Software richten sich die beiden Unternehmer nicht nur an die Betriebe ihrer Kunden. "Durch sie können im Unternehmen natürlich die Skillmanagement-Prozesse deutlich erleichtert werden. Wir wollen aber auch Freiberufler erreichen, für die ein Profil in dem Bewerberpool ebenfalls von großem Vorteil ist", erklärt Romano Wollstein. Oft müssen diese ihre Lebensläufe in verschiedene Formate oder Templates exportieren, sie direkt auf Websites eintragen oder sonstige aufwendige Einreichungsvorgaben erfüllen. "Mit einem Lebenslauf direkt in unserem Tool fällt diese Arbeit weg, da das Profil mit wenigen Klicks in verschiedene Templates und Formate exportiert werden kann", erklärt Dominic Zedel. "Der Freiberufler muss nur noch sein digitales Profil pflegen und hat somit immer direkt die wichtigsten Bewerbungsunterlagen zur Hand, die er im Alltag braucht."Dominic Zedel und Romano Wollstein: Der Weg zur effektiven QualitätssicherungDie SIEVON GmbH haben die beiden IT-Experten in erster Linie durch ihre Expertise in ein branchenführendes Beratungsunternehmen verwandeln können. Romano Wollstein hat einen Master in Informatik absolviert und sich auf Testautomatisierung spezialisiert. Er begann seine Karriere 2016 bei einem Projekt, an dem auch Dominic Zedel beteiligt war. Dieser hat seine Karriere nach einer Ausbildung im Bereich der Automatisierungstechnik begonnen und sich im Laufe der Jahre praxisbezogene Expertise im Bereich der Qualitätssicherung angeeignet. Ihre gemeinsame Leidenschaft hat sie schließlich dazu bewegt, im Jahr 2021 die SIEVON GmbH zu gründen. "Wir wollen an unseren Erfolg natürlich anknüpfen und sind uns sicher, dass wir durch unsere hauseigene Softwarelösung einen hohen Mehrwert für unsere Kunden schaffen können", so die IT-Experten abschließend.