Bremen (ots) -Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und die Bremer Henry Lamotte Gruppe freuen sich, ihre Partnerschaft bekannt zu geben. Ein perfektes Match, denn sowohl im Hockey als auch im globalen Handel von Lebensmitteln und pflanzlichen Ölen sind Teamarbeit, Mut und kontinuierliche Verbesserung entscheidend für den Erfolg. Sichtbar wird die Partnerschaft durch die Logopräsenz der Henry Lamotte Gruppe auf den Trikots der Damen- und Herren-Nationalmannschaft. Die Zusammenarbeit beginnt im Juni 2024 und ist zunächst auf zwei Jahre angelegt."Wir sind stolz darauf, Partner des Deutschen Hockey-Bundes zu sein. Um als weltweiter Lieferant von Nahrungsmitteln und pflanzlichen Ölen erfolgreich zu sein, müssen wir uns ständig weiterentwickeln und diesen Fortschritt immer wieder unter Beweis stellen. Genauso ist es im Hockeysport", erklärt Sebastian Drewes, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing der Henry Lamotte Gruppe. "Die Zusammenarbeit mit dem DHB ermöglicht es uns, diese Prinzipien noch stärker in unserer Unternehmenskultur zu verankern und gleichzeitig den deutschen Hockeysport zu unterstützen", so Drewes weiter.Auch Martin Schultze, Sportdirektor und Vorstand des DHB, freut sich über den neuen Partner: "Wir sind sehr froh, mit Henry Lamotte einen Partner an unserer Seite zu haben, der nach den gleichen Regeln spielt, um erfolgreich zu sein. Mit der Zusammenarbeit können wir dem Hockeysport ein noch breiteres Fundament geben und zeigen, dass Wirtschaft und Spitzensport viel voneinander lernen können."Während die Hockey-Nationalmannschaft auf eine Medaille in Paris hinarbeitet, arbeitet das Team von Henry Lamotte täglich daran, im Bereich der Digitalisierung und Nachhaltigkeit unschlagbar zu werden. Dafür scheut das Bremer Unternehmen kein Risiko und investiert in neueste Technologien, um seine Lieferketten noch automatisierter und transparenter zu gestalten.Download Bildmaterial & Presseinfo HIER (https://drive.google.com/drive/folders/1WIExFwMReLxh4ws4ED_mXJsJt2inE9zj?usp=sharing)Mehr Infos unter www.henry-lamotte.de (https://henry-lamotte.de) sowie www.magazin.hockey.de (https://magazin.hockey.de).Über Henry LamotteDie Henry Lamotte Gruppe ist seit 1925 Experte für hochwertige Öle und Lebensmittel aus aller Welt. Mit den drei Schwesterfirmen - Henry Lamotte Oils, Henry Lamotte Food und Henry Lamotte Services - bietet die Henry Lamotte Gruppe seit fast 100 Jahren zuverlässige Unterstützung entlang der gesamten Lieferkette für Nahrungsmittel und pflanzliche Öle. Henry Lamotte beliefert aus einer Hand, in bester Qualität, zur richtigen Zeit und mit Blick auf eine nachhaltigere Zukunft. Weitere Informationen unter www.henry-lamotte.de (https://henry-lamotte.de).Über den Deutschen Hockey-BundDer Deutsche Hockey-Bund e.V. (DHB) ist der Dachverband für Hockey in Deutschland mit Sitz im Hockeypark in Mönchengladbach. Der DHB ist der Zusammenschluss der deutschen Hockeyvereine, die in den 15 Landeshockeyverbänden organisiert sind. Zuständig ist der Deutsche Hockey-Bund außerdem für die deutschen Hockey-Nationalmannschaften. Mehr Infos unter www.magazin.hockey.de (https://magazin.hockey.de).Pressekontakt:JOA concept & communicationMarco Joamarco@joa-concepts.comPhone: +49 176 243 00 951Original-Content von: Henry Lamotte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164281/5794357