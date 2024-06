Nachdem die Hensoldt-Aktie ihren Höchststand im April markierte, befindet sie sich in einer Konsolidierungsphase. In der vergangenen Woche fiel der Kurs auf 36,82 € und verzeichnete somit einen Rückgang von 0,38 %. Dennoch zeigt der Jahresbeginn mit einem beachtlichen Plus von über 50 Prozent, dass Potential vorhanden ist. Trotz erneuter ...

