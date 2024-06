Die Ölpreise befinden sich schon seit einiger Zeit auf Talfahrt. In dieser Woche ging es aber so tief nach unten wie lange nicht. Was bedeutet das für Aktien aus dem Sektor? Am Dienstag waren die Preise für Öl zwischenzeitlich auf die tiefsten Stände seit Anfang Februar gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zu dem Zeitpunkt 77,13 US-Dollar. Das waren 1,25 Dollar weniger als am Montag. Der Preis für ...

