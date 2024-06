Nach dem starken Rückgang am Montag legte der US-Dollar (USD) Index am Dienstag leicht zu, konnte aber angesichts der rückläufigen Renditen von US-Staatsanleihen keine neue Dynamik entwickeln. Am Mittwoch stehen in den USA die ADP-Beschäftigungszahlen und der ISM EMI für den Dienstleistungssektor für den Monat Mai auf dem Programm. In der amerikanischen ...

