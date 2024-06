MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Wirecard-Prozess hat der Verteidiger des Hauptangeklagten Markus Braun sein Mandat niedergelegt. Der Rechtsanwalt Alfred Dierlamm teilte am Mittwoch vor der Fortsetzung der Hauptversammlung vor dem Landgericht München mit, die Finanzierung der Wahlverteidigung sei nicht mehr gewährleistet. Die Management-Versicherung des früheren Wirecard-Vorstandschefs Braun erstatte die Anwaltskosten nicht mehr. Der Beendigung des Mandats lägen ausschließlich wirtschaftliche Erwägungen zugrunde und keine Gründe in der Sache selbst. Die Verteidigung werde an die weiterhin für Braun tätigen Verteidiger übergeben./rol/DP/stw