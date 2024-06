Der Goldpreis hat kürzlich ein neues Allzeithoch geschrieben - Jenseits von 2.400 USD/Feinunze lag das gelbe Edelmetall noch nie in der Geschichte. Spitzt sich ein schwelendes Szenario zu, da der so genannte "sichere Hafen" massiv angesteuert wird, welche Faktoren treiben derzeit an und welche Möglichkeiten gibt es, um aktuell vom hohen Goldpreis zu profitieren? Mehr dazu erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.