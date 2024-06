Super Micro Computer plant in Zusammenarbeit mit japanischen Partnern, darunter Foxconn, ein großes KI-Rechenzentrum in Japan. Ausgestattet mit fortschrittlichen Nvidia KI-Beschleunigern, soll das Zentrum effiziente und kostengünstige KI-Racks nutzen. Trotz jüngster Herausforderungen an der Börse und einem aktuellen Kursziel von 1000 Dollar, bleibt die strategische Partnerschaft ein wichtiger Schritt für Super Micro Computer.Großes ...

