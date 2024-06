Der japanische Holzsatellit Lignosat soll nun endlich im September starten. Vor rund einer Woche wurde er fertiggestellt und soll den Weg für mehr Holz im All ebnen. Unter anderem sind Holzhütten auf dem Mond geplant. In einer Zusammenarbeit zwischen der Kyoto University und dem Unternehmen Sumitomo Forestry wurde vor rund einer Woche der erste Holzsatellit namens Lignosat fertiggestellt. Ursprünglich sollte er im Sommer ins All starten, jedoch wurde ...

