DJ Habeck würdigt Beitrag der Monopolkommission zur Sicherung des Wettbewerbs

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in der konstruktiven und gleichzeitig kritischen Expertise der Monopolkommission einen wichtigen Bestandteil für faire Marktbedingungen in Deutschland. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens betonte der Minister, die Behörde habe mit ihren Haupt-, Sektor- und Sondergutachten die Wettbewerbssituation in Deutschland sowie die deutsche Wirtschaftspolitik maßgeblich geprägt.

"Die Sicherung von Wettbewerb ist ein elementarer Teil unserer sozialen Marktwirtschaft. Wettbewerb sorgt für niedrigere Preise, höhere Produktqualität und mehr Auswahl. Er führt zu mehr Investitionen und trägt dazu bei, dass Unternehmen innovative und zugleich klima- und umweltfreundliche Technologien auf den Markt bringen", sagte Habeck. Verbraucher und Unternehmen profitierten von dieser Arbeit.

Wettbewerbliche Strukturen zu erhalten und zu fördern sei eine Daueraufgabe einer guten Wirtschaftspolitik. Dafür seien die Beiträge der Monopolkommission auch in der Zukunft von großem Wert.

June 05, 2024

