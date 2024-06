Erbach (ots) -Sax Power Batteriespeicher aus Erbach bei Ulm läuten eine neue Ära mit einem bahnbrechenden Steuerungssystem ein, das direkt 230 Volt Wechselstrom liefert und viele Probleme konventioneller Speichersysteme behebt. Die Sax Power Batterie ist eine neue Generation der Batterietechnik. Das Herzstück der Sax-Technologie bildet die intelligente, digitale Steuerung der Lithium-Batteriezellen, die Gleichspannung direkt in Wechselspannung umwandelt. Diese Innovation macht Speicher sicherer, effizienter, kompakter, langlebiger und trägt zu einer erheblichen Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei. Er eignet sich für Neuinstallationen, Batterie-Erweiterungen und Nachrüstungen.Sax Power aus Erbach bei Ulm stellt vom 19. bis 21. Juni 2024 auf der Intersolar in München seine neuen Heimspeicher aus. Erstmalig zeigt das Unternehmen aus Baden-Württemberg seinen Sax Power Homespeicher Primo Plus mit einer Kapazität von 7,7 kWh. Dazu verlosen die Erbacher an ihrem Messestand B1.135 täglich einen Sax Power Primo Batteriespeicher mit 5,8 kWh.Das Herzstück der Sax-Technologie bildet die intelligente, digitale Steuerung der Batteriezellen, die Gleichspannung direkt in Wechselspannung umwandelt. Damit entfällt eine aufwendige Installation mit einem Hybrid-Wechselrichter, der bei allen bisherigen Heimspeichern zwischen Batterie und Hausstromnetz notwendig ist. Die benötigte Haushalt-Wechselspannung wird durch Akkumulation der Zellspannungen zu einer Sinusform realisiert, weshalb ein Inverter überflüssig ist. Durch die Sax-Schaltung können die Zellen unabhängig voneinander arbeiten und den Ladungszustand innerhalb eines Speichers oder bei einer nachträglichen Erweiterung optimal ausgleichen. Die Ladungsungleichheit zählt aktuell zu den häufigsten Fehlerursachen der Batteriespeicher und führt bei den herkömmlichen Heimspeichern zu einer verkürzten Lebensdauer.Messebesucher sind herzlich eingeladen die neue Sax-Technologie hautnah am Stand B1.135 der Intersolar zu erleben und mit etwas Glück einen Sax Power Speicher zu gewinnen.Pressekontakt:Till Konstantytill@konstant.de+49 211 730633-60Original-Content von: SAX Power GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157263/5794775