Seit Wochen wird es erwartet, morgen wird darüber entschieden: Senkt die EZB die Leitzinsen? Es würde eine neue Zinswende einläuten und die europäische Notenbank könnte diesmal der Kopf der Bewegung sein, während sie beim letzten Mal eher hinterherlief. "Too late, too little", lautete die Kritik, als die EZB im Juni 2022 nach einer mehr als 6-jährigen ...

