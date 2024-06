Neue Meme Coins: Diese 3 Meme-Projekte haben jetzt Explosionspotenzial

Die humorvollen und oft skurrilen Meme Coins haben das Potenzial, in kurzer Zeit enorme Gewinne zu erzielen, was sie zu einem attraktiven Investitionsobjekt macht. Während etablierte Meme Coins wie Dogecoin und Shiba Inu bereits große Erfolge verzeichnen konnten, gibt es nun eine neue Welle von Meme-Projekten, die das Zeug dazu haben, in die Höhe zu schießen. Doch welche Coins sind aktuell die vielversprechendsten und was zeichnet sie aus?

1. PlayDoge - Neuer Play-to-Earn Tamagotchi-Token mit Rallyepotenzial

Bei dem ersten hier erwähnenswerten Coin handelt es sich um PLAY. Das ist der Coin von PlayDoge, dem mobile Play-to-Earn Herausforderer von Dogecoin. Seit dem Start seines PreSales vor wenigen Wochen hat der PLAY-Token bereits über 2,2 Millionen $ an Investitionen im Presale anziehen können und nähert sich dem nächsten PreSale-Ziel von 2,5 Millionen $. Der Token kann derzeit für den Tiefstpreis von 0,00503 $ erworben werden.

PlayDoge basiert auf dem beliebten Shiba Inu Hunde Meme, ähnlich wie Dogecoin. Während Dogecoin als der Original-Meme-Coin bekannt ist, könnte PlayDoge sich seine ganz eigene Marktlücke schaffen, indem es das nostalgische Tamagotchi-Spiel aus den 90er Jahren in die moderne Smartphone-Ära bringt. Für diejenigen, die die 90er Jahre nicht miterlebt haben: Tamagotchi-Geräte waren damals ein viraler Erfolg, bei dem die Besitzer ein virtuelles Haustier pflegten. PlayDoge überwindet die damaligen technischen Einschränkungen, indem es dezentrale Netzwerke und mobiles Gaming integriert und so ein verbessertes Spielerlebnis bietet. Zudem können Spieler hier dank P2E durch die Pflege ihres virtuellen Shiba Inus echte PLAY-Coins verdienen.

Quelle: PlayDoge.ai

Ein weiterer wichtiger Unterschied zu Dogecoin ist das zugrunde liegende Blockchain-System von PlayDoge, das auf einem Proof-of-Stake (PoS)-Mechanismus basiert. Die Effizienzsteigerung gegenüber dem Mining-basierten Modell von Dogecoin ist besonders im Gaming-Bereich von Vorteil. PlayDoge verwendet die BNB Chain, die von der weltweit führenden Kryptobörse Binance entwickelt wurde. Vor dem offiziellen Start der mobilen App können PreSale-Käufer bereits mit dem Staking ihrer Coins beginnen und von jährlichen Renditen von bis zu 129 % profitieren.

Die strukturellen Vorteile von PlayDoge zeigen sich auch in seinen Tokenomics. Von den insgesamt 9,4 Milliarden Tokens sind 50 % im Vorverkauf erhältlich, 12,5 % sind für Marketingmaßnahmen vorgesehen und 11,5 % sind für die Liquidität auf Börsen reserviert. $PLAY-Token-Inhaber können zudem wie bereits erwähnt am Staking teilnehmen und passives Einkommen erzielen, wobei 6 % der Token-Versorgung für Staking-Belohnungen reserviert sind. Die restlichen Coins sind zu 7,5 % für Community-Rewards und zu 12,5 % für Projekt-Funds reserviert.

2. Base Dawgz - Base Meme Coin könnte von Share-to-Earn und Base als Blockchain profitieren

Auch der neue DAWGZ-Coin von Base Dawgz hat sich jüngst als besonders vielversprechend herausgestellt. Base Dawgz, das mit seinen innovativen Features und einer engagierten Community-Strategie aufwartet, nähert sich seinem offiziellen Börsenstart und hat bereits im kürzlich begonnenen PreSale beträchtliche Aufmerksamkeit erregt. Der PreSale bietet Anlegern die Möglichkeit, zu attraktiven Konditionen in den Coin zu investieren und somit frühzeitig von der zukünftigen Kursentwicklung zu profitieren.

Der PreSale hat gerade erst begonnen, und bereits nach dem ersten Tag wurden Investitionen von über 225.000 $ getätigt. Aktuell können Anleger DAWGZ noch vor dem Rest des Markets im sogenannten PreSale erwerben. Der aktuelle Preis eines DAWGZ Coins liegt bei nur 0,00479 $. Allerdings wird sich dieser Preis in weniger als einer Woche erhöhen, sobald der PreSale in die nächste Phase eintritt. Gekauft werden kann DAWGZ hier entweder mit Ethereum (ETH), Tether (USDT), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) oder Avalanche (AVAX).

Quelle: BaseDawgz.com

Dass dieses Projekt auf der Base-Blockchain angesiedelt ist, ist keineswegs Zufall. Man hat sich bewusst dafür entschieden, da diese Blockchain derzeit ein massives Wachstum erfährt und Base-Meme-Coins immer beliebter werden. Base ist die Blockchain-Plattform von Coinbase, die für mehr als 7 Millionen Coinbase-Nutzer zugänglich ist.

Ebenfalls ein Faktor, der Base Dawgz zu großem Wachstum verhelfen könnte, ist seine innovative "Share to Earn"-Funktion. Der Mechanismus konzentriert sich darauf, das Teilen von Inhalten zu fördern und dafür Belohnungen zu vergeben. Nutzer werden hier also nicht wie bei PlayDoge für das Spielen belohnt, sondern für das Teilen von Inhalten zu Base Dawgz in sozialen Medien wie X (ehemals Twitter). Um bei diesem Programm mitzumachen, müssen Benutzer einfach ihren X-Account mit der Base Dawgz-Website verknüpfen.

In what world is a memecoins destination the ground and not the moon?



This is true madness…$DAWGZ pic.twitter.com/vDKD2mEDLo - Base Dawgz (@BaseDawgz) June 4, 2024

Base Dawgz plant zudem, künftig eine weitere Möglichkeit zur Renditegenerierung durch Staking einzuführen, bei der Investoren ihre Coins für eine festgelegte Zeit in einem Staking-Vertrag halten können, um attraktive Staking-Erträge zu erzielen. Diese Methode bietet nicht nur finanzielle Anreize, sondern stärkt auch die langfristige Bindung der Nutzer an das Projekt.

3. Sealana - dank Solana und Meme Coin Hype zum Erfolg?

Der dritte neue vielversprechende Meme Coin mit einer realistischen Explosionschance ist indess SEAL. Die Anzeichen, dass das dahinterstehende Projekt Sealana den nächsten explodierenden Solana Meme Coin hervorbringen könnte, haben sich seit dem Durchbrechen der 3-Millionen-Dollar-Marke an Investitionen im PreSale deutlich verstärkt. Das skurrile Konzept von Sealana, inspiriert von einem fettleibigen amerikanischen Redneck-Patrioten, der an den Charakter "The Gamer Guy" aus der Serie Southpark erinnert, hat den Nerv der Krypto-Community getroffen. Investoren können $SEAL zu einem Festpreis von 0,022 $ erwerben und dabei Solana (SOL), Ethereum (ETH), Tether (USDT), USD Coin (USDC) oder Fiat-Währung per Kreditkarte nutzen.

Ein Erfolg von Solana-basierten Meme-Coins wie Slothana (SLOTH), der im PreSale 15 Millionen Dollar einnehmen konnte, zeigt das Potenzial für Sealana. Solana hat sich dank seiner Stabilität, Effizienz und niedrigen Transaktionskosten zu einer beliebten Plattform für Meme Coins entwickelt. Der jüngste Kursanstieg von Solana um 12 % im letzten Monat unterstrich die Attraktivität des Netzwerks. Bemerkenswerte Beispiele für erfolgreiche Solana Meme Coins sind zuletzt DogWifHat und POPCAT gewesen, die ihren Wert jeweils schnell um ein Vielfaches steigern und im Fall von WIF auch zum drittgrößten Meme Coin überhaupt aufsteigen konnten.

Quelle: Sealana.io

Sealana könnte neben der Solana Blockchain als Basis auch von der erwarteten Bullenmarkt Stimmung nach dem Bitcoin-Halving im April profitieren. Historisch gesehen haben Bitcoin-Halvings zu einem erhöhten Interesse am gesamten Kryptomarkt, einschließlich Meme-Coins, geführt. Ein solcher Marktaufschwung könnte das Potenzial von Sealana weiter erhöhen. Zudem gibt es Spekulationen, dass das Team hinter Sealana auch an SLERF beteiligt gewesen sein könnte, einem weiteren erfolgreichen Meme Coin, der im März 2024 ein Allzeithoch von 1,30 $ erreichte.

Investoren, die auf der Suche nach dem nächsten großen Ding in der Kryptowelt sind, sollten Sealana im Auge behalten und die neuesten Entwicklungen auf dem X-Account und dem Telegram-Kanal verfolgen. Ein Investment im PreSale könnte sich also auch hier noch lohnen.

