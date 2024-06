Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch bei schwankungsanfälligem Handel zum US-Dollar leicht gesunken. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0864 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zum Franken ist der Dollar am späten Nachmittag am späten Nachmittag auf 0,8949 Franken gestiegen, nachdem er am Vorabend zeitweise noch unter 89 Rappen gehandelt wurde. Der Euro zeigt sich zur Schweizer Währung allerdings ebenfalls fester ...

Den vollständigen Artikel lesen ...