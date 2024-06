Der Goldpreis steigt, weil die globalen Zinserwartungen stützen. - Das insgesamt schwächere Wachstum und die in vielen Ländern nachlassende Inflation deuten darauf hin, dass die Zentralbanken die Zinsen bald senken werden - Dies ist positiv für das zinslose Gold, das bei sinkenden Zinsen tendenziell an Wert gewinnt. - Gold (XAU/USD) wird in einer ...

