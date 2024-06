Der Gemüseanbau in Vorarlberg hat Tradition. Es gibt gute Böden, die sich für den Gemüseanbau eignen, berichtet das Agrarische Informationszentrum (AIZ). "Deshalb ist es erfreulich zu sehen, dass der Gemüseanbau in den letzten Jahren einen Trend nach oben zeigt und die Anbauflächen zunehmen", so Landwirtschaftskammer (LK) Vorarlberg-Präsident Josef...

Den vollständigen Artikel lesen ...