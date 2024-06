Gemeinsamer Wahlaufruf des Rheinischen Landfrauen Verbandes und des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes: "Am kommenden Sonntag entscheiden die Bürgerinnen und Bürger in Europa über ihre gemeinsame Zukunft. Inmitten von Krieg und Umbrüchen in Europa ist dies eine Richtungswahl für das Friedensprojekt "Europäische Union". Der Erhalt von...

