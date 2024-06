Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0884 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend (1,0874). Gegenüber dem Franken hat der Euro allerdings wieder leicht nachgegeben: er wird derzeit zu 0,9701 gehandelt nach 0,9717 am Vorabend. Über die Nacht wurden im asiatischen Handel wie am Vortag auch ...

