FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Südkorea ruht der Handel wegen des Erinnerungstags, in Schweden wegen des Nationalfeiertags.

TAGESTHEMA

Tagesthema I

Der Rat der EZB dürfte beschließen, die Leitzinsen erstmals seit 2019 zu senken. Entschließt sich die EZB zu diesem Schritt - und daran gibt es kaum Zweifel - lautet die nächste spannende Frage: Gibt sie den Finanzmarktteilnehmern einen Hinweis auf mögliche weitere Zinssenkungen oder bleibt sie bei ihrem Mantra der Datenabhängigkeit? Die geldpolitische Beschlussfassung wird um 14.15 Uhr veröffentlicht, die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde beginnt gegen 14.45 Uhr. Alle 41 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Satz für Bankeinlagen bei der EZB auf 3,75 (derzeit: 4,00) Prozent zurückgehen wird, der Hauptrefinanzierungssatz auf 4,25 (4,50) Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz auf 4,50 (4,75) Prozent. Im September, Dezember und im März 2025 sollen dann weitere Zinsschritt von 25 Basispunkten folgen.

Tagesthema II:

Das Ratsmitglied der Bank of Japan (BoJ), Toyoaki Nakamura, ist noch nicht vollständig überzeugt, dass die Löhne und die Inflation weiter zunehmen werden. Er ist der Ansicht, dass es angemessen ist für die Notenbank, ihre aktuelle Geldpolitik vorerst beizubehalten. "Ich bin nicht zuversichtlich mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Lohnsteigerungen", sagte Nakamura in einer Rede in. "Ich glaube, dass die Reformen großer Unternehmen, die an der Spitze des Wirtschaftswachstums stehen, noch keine großen Auswirkungen auf kleinere und mittlere Unternehmen haben." Nakamura sagte weiter, die Inflation könnte das Notenbankziel von 2 Prozent nach Ablauf des Fiskaljahres, das im März 2026 endet, nicht erreichen, wenn sich die Verbraucherausgaben abschwächen und die Unternehmen die Erhöhungen ihrer Preise und Dienstleistungen stoppen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 219.000 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -76,5 Mrd USD zuvor: -69,37 Mrd USD 14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: 0,0% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 4. Quartal: +3,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +5,0% gg Vq 1. Veröff.: +4,7% gg Vq 4. Quartal: 0,0% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.365,75 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.085,50 +0,1% Nikkei-225 38.751,56 +0,7% Hang-Seng-Index 18.400,83 -0,1% Kospi FEIERTAG Shanghai-Composite 3.053,58 -0,4% S&P/ASX 200 7.828,70 +0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Die Börsen in der Region folgen den positiven Vorgaben der Wall Street. Dort hatten weiter fallende Marktzinsen gestützt, nachdem etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten Zinssenkungshoffnungen geschürt hatten. Rückenwind erhalten die globalen Zinssenkungserwartungen auch davon, dass die Bank of Canada am Mittwoch ihre Leitzinsen gesenkt hat. Zudem wird weithin erwartet, dass die Europäische Zentralbank am Nachmittag nachzieht und ebenfalls ihre Zinsen senkt. Technologieaktien werden in der gesamten Region vom KI-Chipriesen Nvidia gestützt, dessen Marktkapitalisierung im US-Handel getragen vom KI-Boom erstmals auf 3 Billionen Dollar gestiegen ist. So verbessert sich die Aktie des Auftragschipherstellers TSMC in Taiwan um 5,3 Prozent. In Tokio steigen die Aktien des Halbleiterzulieferers Advantest um 4,4 Prozent, Tokyo Electron gewinnen 3,7 Prozent. Auch die Börse in Sydney wird von den guten Vorgaben aus dem US-Handel gestützt. In Indien kommt der BSE Sensex von Aufschlägen von 0,9 Prozent zu Handelsbeginn wieder etwas zurück und notiert aktuell rund 0,5 Prozent im Plus. Die Parlamentswahlen hatten an der Börse des Landes in den vergangenen Tagen für kräftige Kursbewegungen gesorgt. Nach massiven Abgaben am Dienstag erholte sich der Sensex zur Wochenmitte wieder.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.807,33 +0,2% 96,04 +3,0% S&P-500 5.354,03 +1,2% 62,69 +12,3% Nasdaq-Comp. 17.187,91 +2,0% 330,86 +14,5% Nasdaq-100 19.035,05 +2,0% 380,21 +13,1% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 847 Mio 906 Mio Gewinner 1.857 1.093 Verlierer 945 1.729 Unverändert 81 66

Fest - Die weiter fallenden Marktzinsen in den USA sorgten für Kauflaune. Erfasst wurden davon insbesondere Aktien aus dem Wachstums- und Technologiesegment. Sie gelten wegen ihrer oft hohen Bewertungen als besonders zinsreagibel. Konjunktursorgen wurden unterdessen gedämpft von einem deutlich stärker als erwartet gestiegenen ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor im Mai. Daneben war auch aus dem für die Weltkonjunktur wichtigen China ein starker Einkaufsmanagerindex berichtet worden. Hewlett Packard Enterprise (HPE) machten einen Satz um 10,7 Prozent. Die Ergebnisse des Server- und Cloud-Software-Unternehmens hatten die Erwartungen übertroffen. Dabei verdoppelte sich der Quartalsumsatz mit KI-Servern. Die guten KI-Zahlen von HPE trieben den auf Rekordhoch liegenden Kurs des KI-Trendsetters Nvidia um weitere 5,2 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Chipriesen überstieg damit im Handelsverlauf erstmals die Marke von 3 Billionen Dollar. Für Crowdstrike ging es nach der Vorlage überraschend starker Quartalszahlen und einem zuversichtlichen Ausblick um 12,0 Prozent nach oben. Im Sog gewannen die Kurse der Cybersicherheitskonkurrenten Palo Alto und Zscaler 1,8 bzw. 3,2 Prozent. NXP Semiconductors gewannen 3,5 Prozent mit Plänen, gemeinsam mit Vanguard International Semiconductor für 7,8 Milliarden Dollar ein neues Werk in Singapur zu errichten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,72 -5,4 4,78 30,4 5 Jahre 4,30 -4,7 4,35 29,9 7 Jahre 4,28 -4,6 4,33 31,5 10 Jahre 4,28 -4,7 4,33 40,0 30 Jahre 4,43 -4,2 4,48 46,3

Am Rentenmarkt fielen die Renditen erneut deutlich. Rückenwind für die Zinssenkungshoffnungen kam vom ADP-Arbeitsmarktbericht. Demnach wurden im US-Privatsektor im Mai etwas weniger Stellen geschaffen als erwartet. Gestützt wurde die Zinsfantasie auch davon, dass die kanadische Notenbank die Zinsen senkte, und die EZB dies am Donnerstag ebenfalls tun dürfte. Verwiesen wurde auch auf die auf Viermonatstiefs gesunkenen Erdölpreise. Dies dürfte in der Folge die Inflation eindämmen, was ebenfalls Zinssenkungen begünstige. Mittlerweile wird eine erste Zinssenkung in den USA im September wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 70 Prozent eingepreist. Vor Wochenfrist waren es noch 55 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,0885 +0,1% 1,0871 1,0873 -1,4% EUR/JPY 169,71 +0,0% 169,66 169,75 +9,1% EUR/GBP 0,8509 +0,1% 0,8502 0,8511 -1,9% GBP/USD 1,2793 +0,1% 1,2786 1,2774 +0,5% USD/JPY 155,88 -0,1% 156,06 156,12 +10,6% USD/KRW 1.365,60 -0,3% 1.369,76 1.371,92 +5,2% USD/CNY 7,1051 -0,0% 7,1060 7,1018 +0,1% USD/CNH 7,2580 -0,0% 7,2591 7,2532 +2,0% USD/HKD 7,8099 -0,0% 7,8116 7,8095 +0,0% AUD/USD 0,6659 +0,1% 0,6649 0,6660 -2,2% NZD/USD 0,6191 -0,0% 0,6192 0,6193 -2,0% Bitcoin BTC/USD 70.891,32 -0,4% 71.157,53 71.061,94 +62,8%

Der Dollar zeigte sich zum Euro wenig verändert, der Dollarindex legte um 0,2 Prozent zu. Der Kanada-Dollar gab zum US-Dollar zunächst etwas stärker nach, erholte sich dann aber wieder. Laut den Devisenexperten der Commerzbank war die Zinssenkung in Kanada mit etwa 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit erwartet worden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,48 74,07 +0,6% +0,41 +2,7% Brent/ICE 78,73 78,41 +0,4% +0,32 +3,3%

Die Erdölpreise zeigten sich nach einer fünftägigen Verlustserie in einer technischen Gegenbewegung um gut 1 Prozent erholt. Trotz positiver Konjunkturdaten aus China blieben Nachfragesorgen, zudem sei die Enttäuschung über die Beschlüsse der Opec+ vom Wochenende noch nicht verdaut. Derweil stiegen in der zurückliegenden Woche die US-Ölvorräte etwas, wohingegen Experten einen Rückgang erwartet hatten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.367,09 2.355,39 +0,5% +11,71 +14,8% Silber (Spot) 30,45 29,98 +1,6% +0,47 +28,1% Platin (Spot) 1.001,72 996,50 +0,5% +5,22 +1,0%

Der Goldpreis stieg vor dem Hintergrund des Abwärtstrends bei den Anleiherenditen deutlich um 27 Dollar auf 2.354 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

BOEING

