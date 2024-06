Im Vorfeld des EZB-Zinsentscheids fährt der Dax Achterbahn. An einem Tag steigt er kräftig an, um am nächsten Tag wieder deutlich zu fallen - so geht es nun schon seit Tagen hin und her. Am Mittwoch hat er mal wieder Kurs gen Norden genommen und dabei die Marke von 18.600 Punkten überwunden. Tags zuvor war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...